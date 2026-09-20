آغاز کشت گندم و محصولات استراتژیک پاییزه در مازندران

آغاز کشت گندم و محصولات استراتژیک پاییزه در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فصل کشت محصولات پاییزه در مازندران آغاز شد و بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی استان برای کشت گندم اختصاص می‌یابد.

هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: گندم و کلزا از مهم‌ترین محصولات استراتژیک استان هستند و سالانه بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی مازندران زیر کشت گندم قرار می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر گندم، حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان به کشت دیگر محصولات پاییزه اختصاص می‌یابد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برنامه‌ریزی برای فصل زراعی جدید گفت: کشاورزان برای حفظ بهره‌وری تولید باید نسبت به تأمین به‌موقع کود‌های پایه اقدام کنند.

باقری افزود: هماهنگی‌های لازم در سطح شهرستان‌ها برای دسترسی آسان کشاورزان به کود‌های شیمیایی و نهاده‌های مورد نیاز انجام شده است.

وی تأکید کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز، زمینه استفاده از ظرفیت تولید محصولات پاییزه در سال زراعی پیش‌رو را فراهم می‌کند.