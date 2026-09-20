چهل و سومین نشست تخصصی بررسی مسائل اقتصادی با حضور استاندار خراسان رضوی، و مدیران اجرایی استان در پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

بر اولویت‌بخشی به شرکت‌های دانش‌بنیان در واگذاری زمین و حمایت‌های مالی تاکید کرد

بر اولویت‌بخشی به شرکت‌های دانش‌بنیان در واگذاری زمین و حمایت‌های مالی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در این نشست که با هدف تبیین راهکار‌های مقابله با چالش‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های تولید برگزار گردید بر تغییر رویکرد از «تولید صرف» به «تولید هوشمندانه همراه با مدیریت مصرف بهینه» تأکید کرد.

غلامحسین مظفری افزود: در مسیر توسعه پایدار، نگاه به مصرف درست و بهینه در کنار افزایش تولید، ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است.

وی با اشاره به نقش کلیدی فناوری در اقتصاد نوین، ادامه داد: در فرآیند واگذاری زمین‌های صنعتی و پژوهشی، اولویت اصلی با شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود و به این منظور دستورالعمل‌های لازم جهت حمایت ویژه از فاز پنجم پارک علم و فناوری استان و تسهیل فعالیت‌های آنها را مورد تأکید قرار داد.

مظفری همچنین از طرح ساخت «برج دانش‌بنیان» در شهر مشهد به عنوان یکی از طرح های راهبردی برای رفع نیاز زیرساختی این شرکت‌ها گفت : تأمین مالی و حمایت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری اداره اقتصاد و دارایی استان و دیگر دستگاه‌ها از برنامه‌های جدی دولت در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان نه تنها موتور محرک نوآوری، بلکه سهمی جدی در حل چالش‌های اقتصادی کشور و جذب منابع مالی دارند و با بهره‌گیری از توانمندی‌های این شرکت‌ها می‌توان گره‌های اقتصادی را باز کرد.

در این نشست برخی از شرکت‌های دانش بنیان گزارش کاری از مجموعه‌های فناور خود داشتند و بر حل مشکلات پیش رو مجموعه خود خواهان حمایت لازم از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان شدند خراسان رضوی بیش از ۶۰۰ شرکت فناور دارد که ۶ درصد شرکت‌های دانش بنیان کشور را داراست.

چهل و سومین نشست تخصصی بررسی مسائل اقتصادی در قالب برنامه «یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی»، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با حضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، و مدیران اجرایی استان و مدیران شرکت‌های اقتصادی دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان برگزار شد.