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نمایندگان اسکیت استان قم در دومین دوره مسابقات کشوری اسکیتکراس که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، با کسب مدالهای نقره و برنز، موفق به کسب رتبههای برتر و دعوت به اردوی تیم ملی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا جنابی و محمدرضا صادقی، نمایندگان اسکیت استان قم، در رقابتهای دومین دوره مسابقات کشوری اسکیتکراس عملکرد درخشانی از خود نشان دادند.
در این رقابتها که با حضور ورزشکاران از سراسر کشور برگزار شد، محمدرضا صادقی در رده سنی نوجوانان موفق به کسب مدال نقره شد و علیرضا جنابی نیز در رده سنی جوانان مقام سوم را از آن خود کرد.
موفقیت این دو ورزشکار در کنار کسب مدال، منجر به دعوت آنها به اردوی تیم ملی اسکیت جمهوری اسلامی ایران گردید.
تیم اسکیت استان قم با حضور سه ورزشکار و تحت هدایت محسن دوستگان در این مسابقات شرکت کرد. همچنین متین خرمیموحد، دیگر نماینده استان در این رقابتها، در رده خود به میدان رفت.