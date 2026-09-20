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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از اعمال محدودیت و ممنوعیت تردد اتوبوسهای مسافربری برونشهری مدل سال ۱۳۸۱ و پایینتر از ابتدای سال ۱۴۰۶ در سطح کشور و استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فواد غزیعلی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: به منظور ارتقای ایمنی سفرهای جادهای، کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی مسافر، در مرحله نخست طرح، فعالیت ناوگان اتوبوس بینشهری با سال ساخت ۱۳۸۱ و پایینتر از آن، از ابتدای سال ۱۴۰۶ در بخش حملونقل عمومی ممنوع خواهد شد.
او افزود: با اجرای این طرح، اتوبوسهای مشمول امکان اخذ صورت وضعیت برای تردد را نخواهند داشت و در پی آن تخصیص سوخت بر اساس پیمایش آنها متوقف شده و با محدودیتهایی از قبیل ممنوعیت تردد، عدم امکان نقل و انتقال و تعویض پلاک به کلانشهرها روبهرو خواهند شد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان ادامه داد: با پیگیریهای صورتگرفته امکان جایگزینی این ناوگان از محل تولیدات کارخانجات داخلی و واردات اتوبوس فراهم شده است و متقاضیان میتوانند از تسهیلات بلندمدت ۵ ساله با نرخ سود ۱۱ درصد بهرهمند شوند.
غزیعلی گفت: از تمام مالکان اتوبوسهای فرسوده مشمول طرح در استان خوزستان دعوت میشود در اسرع وقت با مراجعه به سامانه www.nnhk.ir ثبتنام اولیه خود را انجام دهند تا فرآیند معرفی آنها برای استفاده از تسهیلات نوسازی از طریق تولید داخل (به شرط اسقاط) یا واردات اتوبوس بدون وقفه پیگیری شود.