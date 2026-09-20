به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، گاهی عشق به خاک و زندگی، در دست‌های زنانه چنان معجزه‌ای می‌آفریند که مسیر یک منطقه را تغییر می‌دهد.

در ادامه سلسله گزارش‌های «بسته مهربانو»، این بار به سراغ بانویی رفتیم که واژه کارآفرینی را در سادگی، همت و تلاش روزمره‌اش معنا کرده است.

این بانوی خستگی‌ناپذیر، از سرسبزی باغداری و کشت انواع صیفی‌جات نظیر گوجه، بادمجان، فلفل، خربزه، هندوانه و لوبیا سبز شروع کرده و دایره برکت دست‌هایش را به پهنه‌ای بی‌کران گسترش داده است.

او تنها به برداشت محصول اولیه بسنده نکرده؛ بلکه با فرآوری میوه‌های باغش، تولید خشکبار مرغوب را به یکی از محور‌های فعالیت خود تبدیل کرده است.

تلاش‌های او به زمین محدود نمی‌شود؛ در دل استخر کشاورزی، پرورش ۵،۰۰۰ قطعه ماهی را به راه انداخته و با نگهداری از ۳۰۰ کندوی زنبور عسل، سال‌هاست که عسل طبیعی و گیاهی تولید می‌کند.

او هر روز صبح، فارغ از همه سختی‌ها، پشت فرمان وانت خود می‌نشیند و راهی زنبورستان می‌شود تا بر همه مراحل تولید نظارت داشته باشد.

تکمیل‌کننده این زنجیره تولید، دامداری و فرآوری محصولات لبنی طبیعی از جمله ماست، دوغ و کشک دست‌ساز، و همچنین تولید خیارشور خانگی و باکیفیت است. مرغوبیت عسل‌ها و خیارشور‌های این بانوی کارآفرین چنان زبانزد شده که سال‌هاست محصولاتش مشتریان ثابتی در شهرهایی، چون مشهد، یزد، ساری، کاشمر، زنجان و سایر نقاط کشور دارد.