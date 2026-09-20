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طبق اعلام مرکز آمار ایران، نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (تیر ۱۴۰۵) در حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاههای رسمی کشور در ماه مرداد امسال، وزن گوشت عرضهشده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ جمعاً ۲۱۱ میلیون و ۲۲۹ تن گزارش شده، که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۲۰۴ هزار و ۵۱۳ تن، ۹۶.۸ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۲ هزار و ۲۷۵ تن و سایر انواع طیور با ۴ هزار و ۴۴۱ تن، بهترتیب ۱.۱ درصد و ۲ ٫ ۱ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده کاهش ۳ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاههای رسمی کشور است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (تیر ۱۴۰۵) در حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
آمار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵