به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدای انفجار شنیده‌شده دقایقی پیش در برخی نقاط شهرستان دزفول، ناشی از عملیات کنترل‌شده امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات مذکور در چارچوب اقدامات پیش‌بینی‌شده و به‌صورت کنترل‌شده انجام شده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

از شهروندان درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کرده و اخبار مرتبط را از منابع رسمی دنبال کنند.