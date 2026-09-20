در خصوص افزایش بودجه سال ۱۴۰۶ وزارت ورزش و جوانان در حوزه‌های اشتغال و ازدواج گفت: درصددیم تا سقف بودجه اشتغال و ازدواج جوانان را برای سال آینده بالاتر ببریم. دولت و مجلس نیز همواره روی این مسئله اتفاق نظر دارند.

وی افزود:در این بین، اما ازدواج از اهمیت بیشتری برایمان برخوردار است. ما باید تسهیلاتی را ایجاد کنیم که جوانان کمتر در صف انتظار باشند تا متعاقب آن متقاضی ازدواج نیز بیشتر از اینها باشد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین تأکید کرد که این وزارتخانه در تلاش است تا نسبت به طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت وام‌های ازدواج اقدام کنند.

وی توضیح داد: عده‌ای از جوانان می‌خواهند ازدواج کنند و متقاضی دریافت وام ازدواج هستند، اما استطاعت مالی پرداخت قسط‌های این تسهیلات را ندارند؛ بنابراین ما به دنبال این هستیم تا دوره بازپرداخت وام‌های ازدواج را طولانی‌تر کنیم که همواره دلیلی هم برای ترغیب هر چه بیشتر آنها سمت این امر خطیر باشد.

احمد دنیامالی با بیان این که تهران به عنوان پایتخت کشور باید متفاوت‌تر از سایر استان‌ها دیده شود، یادآورد شد که اهتمام به حوزه جوانان تنها مختص وزارت ورزش و جوانان نیست و تمامی دستگاه‌های دولتی نسبت به آن مسئول هستند.

وی ادامه داد: با توجه به مرکزیت تهران به عنوان پایتخت، امور جوانان در این استان به جهات مختلف برای ما متفاوت است؛ بنابراین باید آن را ویژه‌تر از سایر استان‌ها ببینیم. چرا که هر کاری که در آن انجام می‌شود، به منزله یک الگو تلقی می‌شود. با توجه به این موضوع همه ۱۶، ۱۷ دستگاه دولتی در حوزه جوانان مأموریت دارند و باید با هم هماهنگ باشند تا بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم.

وی در این رابطه خطاب به مسئولان استانی گفت: آمار‌هایی که در حوزه‌های جمعیت، ازدواج، طلاق، اشتغال جوانان احصا می‌کنند موشکافانه باشد چرا که اتخاذ بسیاری از این تصمیم‌ها در گرو این شاخص‌هاست.

وزیر ورزش و جوانان همچنین پیشنهاد داد یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند در تسریع امور جوانان موثر باشد استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت شبکه تلویزیونی تهران است که باید مد نظر قرار بگیرد.

تغییر کاربری اراضی ورزشی برای مسکن جوانان

تغییر کاربری اراضی ورزشی استان تهران از دیگر مواردی بود که احمد دنیامالی در خصوص فراهم کردن مسکن جوانان مطرح کرد.

او اضافه کرد: وزارت ورزش و جوانان در حوزه مسکن این آمادگی را دارد، هر کدام از اراضی استان تهران که استفاده ورزشی از آن نمی‌شود و کارکردی ندارد، تغییر کاربری بدهد و در اختیار مسکن و شهرسازی جوانان بگذارد. به هر حال ما در تهران مشکل زمین داریم و امیدواریم با پیگیری‌های همکاران استان تهران در این حوزه اقدامات برجسته‌ای صورت بگیرد.

وی به تصویب طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور که اخیرا از سوی شورای عالی آمایش کشور انجام شد، نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ما مکلف بودیم طرح آمایش سرزمینی را اجرایی کنیم که در نهایت این طرح تصویب شد.

دنیا مالی گفت: تقاضای ما این است استان تهران در این طرح به عنوان استان اول دیده شود که چراغ راهی برای ورزش کشور باشد.هر استانی باید متناسب با نیاز خودش در حوزه جوانان برنامه داشته باشد. نیاز استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و تهران نیز از جهات مختلف برای کشور خاص است.