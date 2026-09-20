رئیس کل دادگستری تهران از مسئولان قضایی خواست پرونده قتل‌های هیجانی و اتفاقی و بدون سبق تصمیم به سمت صلح و سازش بروند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی در بازدید از دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی) گفت: تا ۱۰ روز آینده گروه‌های فرهنگی و معتمدان منطقه‌ای و ملی مانند خانواده‌های شهدا، بازیگران و ورزشکاران به عنوان «هسته‌های جهادی» باید برای پیشبرد صلح و سازش در پرونده‌ها شناسایی شوند.

رئیس کل دادگستری تهران گفت: قتل‌هایی که احساسات را جریحه‌دار می‌کند و ناامنی ایجاد کرده، باید سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.