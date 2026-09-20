یک شرکت دانش‌بنیان داخلی در زمینه تولید روغن و روانکار‌های خودرویی، روغن موتور نانویی را تولید کرده که ضمن بهره‌گیری از نانوذرات سرامیکی می‌تواند با ایجاد یک لایه محافظ روی سطوح داخلی موتور، اصطکاک میان قطعات را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شرکت دانش‌بنیان ، روغن موتور نانویی درجه SN ۱۰ W-۴۰ را تولید کرده است که نانوذرات موجود در روغن با نفوذ به خطوط ریز، خراش‌ها و منافذ موجود در سطوح سیلندر، ناهمواری‌های این بخش را تا حدی پوشش می‌دهند. این فرآیند موجب کاهش اصطکاک قطعات شده و در نتیجه می‌تواند دمای کارکرد موتور را نیز پایین بیاورد. آزمایش‌های انجام‌شده روی این فناوری، کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب خودرو و کاهش قابل توجه روغن‌سوزی و لرزش موتور را نشان داده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مطرح‌شده برای این روغن موتور، کمک به رفع روغن‌سوزی از طریق پر کردن خراش‌ها و ناصافی‌های موجود در بخش‌های داخلی موتور است. همچنین استفاده از این محصول می‌تواند به کاهش انتشار گاز‌های آلاینده کمک کند. ایجاد روانکاری پایدار پس از توقف طولانی‌مدت خودرو، جلوگیری از خوردگی قطعات و افزایش طول عمر موتور نیز از دیگر مزایایی است که برای روغن موتور نانویی آرین پترو ایده عنوان شده است.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره سازوکار عملکرد این محصول گفت: نانوذرات موجود در این روغن موتور، پس از افزوده شدن به روغن پایه، در دمای موتور فعال شده و لایه یکنواخت سرامیکی روی قطعات فلزی تشکیل می‌دهند.

به گفته ریاضتی، این لایه سرامیکی علاوه بر اینکه می‌تواند ناهمواری‌های سطح سیلندر را ترمیم کند، در زمان خاموش بودن طولانی‌مدت خودرو نیز مانع از ریزش روغن می‌شود. به این ترتیب، هنگام روشن کردن مجدد خودرو، قطعات موتور از حفاظت بیشتری برخوردار بوده و شرایط برای انجام ایمن‌تر استارت سرد فراهم می‌شود.

این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و نخستین فعالیت‌های آن به تولید گریس پمپ‌های فشار قوی برای وزارت نفت بازمی‌گردد. این شرکت در ادامه فعالیت خود، توسعه روانکار‌های نانویی را در دستور کار قرار داده و اکنون در زمره شرکت‌های فعال این حوزه قرار گرفته است.

ریاضتی با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در حوزه روانکار‌های صنعتی اظهار کرد: ما در سال‌های اخیر با فرموله کردن روانکار‌های خاص برای صنایعی مانند پتروشیمی رازی، ثابت کرده‌ایم که فناوری نانو تنها محدود به مقالات علمی نیست، بلکه قابلیت حل مشکلات صنعتی را دارد.

سبد محصولات این شرکت تنها به روغن موتور نانویی محدود نمی‌شود و این شرکت در زمینه تولید انواع گریس‌های صنعتی، ابزار‌های خطوط لوله و روانکار‌های هیدرولیک نیز فعالیت دارد.

با توجه به اهمیت مدیریت مصرف بنزین و ضرورت کاهش انتشار آلاینده‌های ناشی از خودروها، به‌ویژه در روز‌های سرد سال که شرایط جوی می‌تواند به تشدید آلودگی هوا منجر شود، توسعه روانکار‌هایی که بتوانند اصطکاک و استهلاک موتور را کاهش دهند، از منظر مدیریت انرژی و کاهش آلایندگی قابل توجه است. در این چارچوب، محصولات نانویی آرین پترو ایده می‌توانند به عنوان یکی از راهکار‌های فناورانه در حوزه بهینه‌سازی عملکرد موتور مورد استفاده قرار گیرند.

این محصولات در بسته‌های ۳۰۰ میلی‌لیتری به بازار عرضه می‌شوند و براساس شیوه مصرف اعلام‌شده از سوی شرکت، مصرف‌کننده می‌تواند تنها با افزودن یک بطری از محصول به روغن موتور موجود، از اثرات نانوذرات موجود در آن بهره‌مند شود. این ویژگی، استفاده از محصول را برای خودرو‌های شخصی ساده می‌کند و در عین حال، ظرفیت استفاده از این فناوری در مقیاس‌های بزرگ‌تر را نیز مطرح می‌سازد.

بر این اساس، کاربرد روانکار‌های نانویی می‌تواند تنها به خودرو‌های شخصی محدود نباشد و استفاده از این محصولات در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و صنایع پتروشیمی نیز قابل بررسی باشد؛ حوزه‌هایی که کاهش مصرف سوخت، افزایش عمر تجهیزات و کنترل هزینه‌های نگهداری در آنها اهمیت بالایی دارد.