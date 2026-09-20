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نشست رسانهای همکاری سروش پلاس با شبکه کودک و نوجوان درباره برنامه تعاملی دلیران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما در این نشست رسانهای گفت: فصل اول دلیران با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبهرو شد، در فصل دوم گفتگوی متعددی با گروه نهال مرکز کودک و نوجوان انجام شد که سرانجام به مرحله تولید رسیدیم که تاکنون ۹ قسمت از برنامه دلیران از شبکه پخش شده است.
ویادامه داد: در هر قسمت از این مسابقه، این مخاطبان هستند که نیمی از ماجرای برنامه را رقم میزدند.
رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما افزود: توجه خوبی با مجموعه سروش پلاس در خصوص دلیران صورت گرفت، و این اتفاق خوبی است، امیدواریم مسیر جدیدی را در تعامل با مخاطب انتخاب کنیم.
فصل دوم «دلیران» پنجشنبه و جمعهها ساعت ۱۶ از شبکه نهال پخش میشود و بازپخش آن ساعت ۲۰ روی آنتن میرود.