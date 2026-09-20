مصاف تیم ملی هندبال با قهرمان آسیا
تیم ملی هندبال در دومین دیدار خود در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح فردا به مصاف تیم ملی بحرین خواهد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی هندبال ایران که در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حضور دارد، فردا (دوشنبه ۳۰ شهریور) از ساعت ۰۹:۰۰ صبح در دومین دیدار خود در این رقابتها به مصاف تیم ملی بحرین خواهد رفت.
شاگردان نناد کلاییچ در حالی آماده دومین مسابقه خود میشوند که در نخستین دیدار، پس از ارائه نمایشی نزدیک و نفسگیر، نتیجه را به تیم ملی کویت واگذار کردند. در سوی مقابل، بحرین که چندی پیش عنوان قهرمانی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا را به دست آورد، در نخستین مسابقه خود در بازیهای آسیایی، در دیداری یکطرفه، قزاقستان را از پیش رو برداشت تا رقابتهای ناگویا را با پیروزی آغاز کند.
حریف ایران در دیدار فردا تاکنون سه بار در بازیهای آسیایی روی سکو رفته است، اما هنوز موفق به کسب مدال طلای این رقابتها نشده و دو مدال نقره و یک مدال برنز در کارنامه خود دارد.
جالب اینجاست که دو عنوان نایبقهرمانی بحرین در دو دوره اخیر بازیهای آسیایی به دست آمده است. این تیم در بازیهای آسیایی جاکارتا و هانگژو تا دیدار نهایی پیش رفت، اما در هر دو دوره مقابل قطر شکست خورد و به مدال نقره رسید.
تیم ملی جوانشده هندبال ایران فردا در شرایطی مقابل بحرین قرار میگیرد که کسب امتیاز از این دیدار میتواند اهمیت زیادی در ادامه مسیر این تیم در بازیهای آسیایی ناگویا داشته باشد.
تیم ملی هندبال ایران با این نفرات به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعزام شده است:
محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحیزاده، امید عنایتیجو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روح الله عادلخانی، محمدمهدی بهنامنیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری
کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ (سرمربی)، حمید صادقشاهنشین (مربی)، فرید علیمرادی (مربی دروازهبانها)، محسن طاهری (مشاور فنی و آنالیزور)، ایرج رضایی (سرپرست) و علی بخشی (ماسور) تشکیل میدهند.
برنامه ادامه مسابقات تیم ملی هندبال مردان ایران در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به شرح زیر است:
دوشنبه ۳۰ شهریور / ساعت ۰۹:۰۰
ایران-بحرین
سهشنبه ۳۱ شهریور / ساعت ۱۲:۰۰
ایران- کرهجنوبی
چهارشنبه ۱ مهر / ساعت ۰۷:۰۰
ایران- قزاقستان