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استاندار ایلام با حضور در سامانه ارتباطات مردمی (سامد) ضمن شنیدن دغدغههای ۳۱ شهروند، دستورهای لازم را برای پیگیری سریع درخواستهای مردمی در بخشهای مختلفی؛ مانند اشتغال و تسهیلات بانکی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی با هدف تداوم سیاستهای نظارتی و تقویت پیوند میان مدیریت اجرایی استان با بدنه جامعه؛ در مرکز سامانه ارتباطات مردمی (سامد) از نزدیک چالشهای روزمره مردم را بررسی و پیگیری کرد.
وی در این برنامه که از طریق شماره تماس ۱۱۱ انجام شد؛ به صورت مستقیم با ۳۱ نفر از شهروندان گفتوگو کرد و به ابهامها و مشکلات آنان پاسخ داد.
کرمی تاکید کرد: برای همه تماسها، کد ملی و مشخصات متقاضیان از سوی گروه بازرسی استانداری ثبت و ضبط میشود تا هر درخواست در قالب جدولهای دقیق، برای پیگیری به متولیان امر ابلاغ شود.
استاندار ایلام اضافه کرد: هدف از این پایش دقیق تنها ثبت تقاضا نیست؛ بلکه نظارت بر خروجی کار است تا دستگاههای متولی نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از تماسها و مراجعات تلفنی در این نوبت به درخواستهای مربوط به تسهیلات بانکی، فرصتهای اشتغال و همچنین پیگیری هزینههای سنگین درمان بیماریهای خاص اختصاص داشت که دستورهای لازم داده شد؛ تا این موارد به قید فوریت و با در نظر گرفتن اولویتهای حمایتی پیگیری شوند.