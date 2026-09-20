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از ۵ شاعر چهارمحال و بختیاری که در ۲۰۰ شب تجمعات مردمی حضوری مستمر و فعال داشتند، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول دفتر شعر حوزه هنری، با اشاره به اهمیت نقشآفرینی اجتماعی هنرمندان گفت: ایده این تجلیل بر این اساس شکل گرفت که تقدیر از شاعران تنها یک اقدام اداری نباشد؛ به همین منظور، لوحهای تقدیر این هنرمندان در جریان تجمعات، به امضای مردمی رسید که خود شاهد شعرخوانی و همراهی این شاعران در شبهای گذشته بودند.
فرشته محمدی، افزود: شعر در مقاطع مختلف اجتماعی، همواره یکی از زبانهای اثرگذار بوده و این شاعران در ۲۰۰ شب حضور در میان مردم، با کلام خود بخشی از این همراهی را رقم زدند.
در پایان این مراسم، از داوود رحیمی، ذوالفقار علیخانی، سیدمرتضی هاشمی، احمدرضا الیاسی و احمد رفیعی وردنجانی با اهدای لوحهایی که مزین به امضای مردم بود، تقدیر شد.