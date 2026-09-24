مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از به روز رسانی ساختمان ترمینال مسافربری دامغان برای تبدیل به موزه باستان شناسی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، جلال تاجیک گفت : بر اساس تفاهمنامه بین شهرداری دامغان و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان، ساختمان ترمینال مسافربری دامغان به عنوان موزه باستان شناسی در اختیار اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مدت این واگذاری به مدت ۲۵ سال است گفت : این تفاهمنامه در پی سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور به دامغان صورت گرفت و اشیاء تاریخی دامغان هم به این موزه بازگردانده خواهد شد.