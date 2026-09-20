مهار حریق دپوی ضایعات در منزل مسکونی روستای مرزیجران اراک
آتشنشانان اراک بامداد امروز با واکنش سریع، حریق دپوی ضایعات در حیاط یک منزل مسکونی واقع در روستای مرزیجران را مهار کرده و از گسترش آتش به ساختمان جلوگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
ساعت ۰۰:۵۸ بامداد روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ گزارشی مبنی بر وقوع حریق در دپوی ضایعات یک منزل مسکونی واقع در روستای مرزیجران به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اعلام شد.بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۱۳۰ به محل حادثه اعزام شدند.
امینیراد، افسر گشت آماده سازمان، در تشریح این عملیات گفت: پس از حضور آتشنشانان در محل، مشخص شد دپوی ضایعات موجود در حیاط یک منزل مسکونی دچار حریق شده است که نیروهای عملیاتی با سرعت وارد عمل شده و با اجرای عملیات اطفای حریق، از گسترش آتش به ساختمان مسکونی و سایر بخشهای اطراف جلوگیری کردند.
وی افزود: پس از مهار کامل آتش، عملیات لکهگیری و ایمنسازی محل انجام شد و آتشنشانان پس از اطمینان از رفع کامل خطر، به مأموریت خود پایان داده و به ایستگاه بازگشتند.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک از شهروندان درخواست میکند از انباشت ضایعات و مواد قابل اشتعال در منازل و اطراف محل سکونت خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، مراتب را در سریعترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.