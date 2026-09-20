آتش‌نشانان اراک بامداد امروز با واکنش سریع، حریق دپوی ضایعات در حیاط یک منزل مسکونی واقع در روستای مرزیجران را مهار کرده و از گسترش آتش به ساختمان جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ساعت ۰۰:۵۸ بامداد روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ گزارشی مبنی بر وقوع حریق در دپوی ضایعات یک منزل مسکونی واقع در روستای مرزیجران به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اعلام شد.بلافاصله نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۱۳۰ به محل حادثه اعزام شدند.

امینی‌راد، افسر گشت آماده سازمان، در تشریح این عملیات گفت: پس از حضور آتش‌نشانان در محل، مشخص شد دپوی ضایعات موجود در حیاط یک منزل مسکونی دچار حریق شده است که نیرو‌های عملیاتی با سرعت وارد عمل شده و با اجرای عملیات اطفای حریق، از گسترش آتش به ساختمان مسکونی و سایر بخش‌های اطراف جلوگیری کردند.

وی افزود: پس از مهار کامل آتش، عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل انجام شد و آتش‌نشانان پس از اطمینان از رفع کامل خطر، به مأموریت خود پایان داده و به ایستگاه بازگشتند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک از شهروندان درخواست می‌کند از انباشت ضایعات و مواد قابل اشتعال در منازل و اطراف محل سکونت خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.