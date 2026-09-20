یک متخلف شکار و صید و کشف به همراه یک قبضه سلاح گلوله‌زنی غیرمجاز و لاشه یک رأس قوچ وحشی دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب گفت: بهای ضرر و زیان وارده به محیط زیست برای هر رأس قوچ وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

محمد امین عربی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید از همکاری پاسگاه انتظامی کریان، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و یگان ویژه شهرستان میناب در اجرای این عملیات تقدیر و تشکر کرد.

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