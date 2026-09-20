بازار مصالح ساختمانی امروز (۲۹ شهریور ۱۴۰۵) با کاهش قیمت برخی انواع میلگرد و تیرآهن همراه بود و سیمان پاکتی نیز در محدوده ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۴ هزار تومان کاهش، به ۸۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد نیز با ۵ هزار تومان کاهش، ۸۴ هزار و ۹۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور با هزار تومان کاهش، ۸۳ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با هزار تومان کاهش، ۸۹ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن ۹۶ هزار و ۸۲۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۹۳ هزار و ۹۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با هزار تومان کاهش، ۸۵ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز ۹۰ هزار و ۹۱۰ تومان معامله می‌شود.

براساس این گزارش؛ تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان امروز با ۷ هزار تومان کاهش، ۱۰۷ هزار و ۳۱۰ تومان معامله می‌شود.



تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان ۱۰۴ هزار و ۵۸۰ تومان قیمت دارد.

همچنین؛ تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان، تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان، تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان، تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان و تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله می‌شود.

در بخش سیمان نیز سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) به‌صورت عمده ۲۵۳ هزار تومان قیمت دارد.

سیمان پاکتی صوفیان ۲۸۹ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین نرخ سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان است.