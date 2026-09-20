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رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر اعلام کرد: وزارت بهداشت ماجرای جان باختن کودک تبریزی را بر اثر ابتلا به هاری بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، وی گفت: ما موضوع را پیگیری کردهایم و این کودک که بر اثر بیماری هاری فوت شده واکسیناسیون و سرم را دریافت کرده است، وزارت بهداشت قصورهای احتمالی درباره رسیدگی به این کودک را نیز بررسی میکند.
متاسفانه ساماندهی در حوزه سگهای ولگرد و یا باصاحب وجود ندارد در صورتی که در کشورهای دیگر سگها از منظر بهداشتی مورد بررسی قرار میگیرند و به اندازه ما با چالش سگهای ولگرد مواجه نیستند.
حدود ۲ هفته پس از فوت دلخراش پسربچه چهارساله که سگ ولگردی در آخماقیه تبریز به او حمله کرده بود، دلیل درگذشت او ابتلا به هاری و نه سهلانگاری بیمارستان اعلام شده است.