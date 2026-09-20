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دومین مدرسه آمل برای سال تحصیلی جدید، با حضور مسئولان استانی و شهری در روستای کلیکسر بخش دابودشت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرتضی عسگری، مدیر آموزش و پرورش آمل، در آیین افتتاح مدرسه سهکلاسه جابربنحیان گفت: برای ساخت این مدرسه بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی افزود: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این اعتبار با مشارکت شرکت طبیعت و مابقی از سوی اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تأمین شده است.
عسگری گفت: حداقل چهار مدرسه دیگر نیز در روزهای آینده در شهرستان آمل افتتاح و برای استفاده دانشآموزان در سال تحصیلی جدید آماده میشود.
وی با اشاره به نیاز مدارس فرسوده آمل به نوسازی، از خیرین خواست با مشارکت در مدرسهسازی، آموزش و پرورش را برای فراهم کردن فضاهای آموزشی ایمن و مناسب همراهی کنند.