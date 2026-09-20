موسیقی و شعر‌های سنتی یکی از زمینه‌های مراودت و همکاری بین استان آذربایجان شرقی و همدان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکی از گرو‌های موسیقی سنتی در شهرستان کبودراهنگ همیشه از شعر‌ها و موسیقی سنتی شاعران تبریزی در جشن‌ها و جشنواره‌ها اجرا می کند.

رضا فضل الله خانی یکی از عاشیق‌های شهرستان کبودراهنگ مدت ۳۵ سال است که در زمینه موسیقی سنتی در حال فعالیت است.

او می گوید این شغل را از پدرش آموخته است و ادامه می‌دهد موسیقی سنتی را با گروه ۳ نفری در مراسم های ملی مذهبی و جشن‌ها و در جشن‌ها از اشعار شاد و امامان و داستان‌های قدیمی و در جشنواره‌های ملی مذهبی از اشعار وطن اجرا می کنند.

رضا فضل الله خانی ادامه می دهد: در زمینه موسیقی سنتی از شعر‌های شاعران آذربایجان شرقی و تبریز استفاده می کنند و همچنین همکاران عاشیقی در آذربایجان شرقی نیز از شعر‌های و موسیقی همدان استفاده می کنند.

این گروه موسیقی در جشنواره‌های موسیقی سنتی هم خوش درخشیده‌اند و بیش از ۱۵ رتبه برتر کشوری و استانی را کسب کرده‌اند.

در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۱۰ گروه عاشیقی و موسیقی سنتی در حال فعالیت‌ هستند.