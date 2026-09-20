به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی تجری، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آق‌قلا گفت: این بازدید‌ها با هدف بررسی نحوه فعالیت واحد‌های صنفی عطاری، رعایت ضوابط و مقررات صنفی و بهداشتی، نحوه عرضه و فروش محصولات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شد.

وی افزود: بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی با همکاری دستگاه‌های متولی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات با واحد‌های متخلف برخورد خواهد شد.