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نظارت مشترک دستگاههای متولی بر فعالیت عطاریها با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و بررسی رعایت ضوابط قانونی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی تجری، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آققلا گفت: این بازدیدها با هدف بررسی نحوه فعالیت واحدهای صنفی عطاری، رعایت ضوابط و مقررات صنفی و بهداشتی، نحوه عرضه و فروش محصولات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان انجام شد.
وی افزود: بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با همکاری دستگاههای متولی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.