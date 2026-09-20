

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سعید منتظر المهدی گفت: با انجام رصد و اقدامات فنی صورت گرفته توسط مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک دستگاه تریلی که از شهرستان زابل به مقصد شهرستان اراک در حرکت بود در محور انارک_ نائین استان اصفهان متوقف و در بازرسی از جاساز ماهرانه خودرو، مقدار ۶۶۵ کیلوگرم مواد مخدر روان‌گردان از نوع شیشه کشف و در این رابطه، راننده که خود قاچاقچی بود را نیز دستگیر کردند.

سردار منتظرالمهدی افزود:در عملیات‌های منسجم و هماهنگ دیگر توسط همکاران پرتلاشم در پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان نیز مقدار ۳۷۱کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۳۵۷ کیلوگرم تریاک و ۱۴ کیلوگرم شیشه کشف، در این رابطه ۱۳ سوداگر مرگ دستگیر و ۱۱ دستگاه خودرو نیز توقیف گردید.

وی با تأکید بر عزم جدی در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ، امنیت و سلامت جامعه را تهدید کنند.

گفتنی است؛ ماده محرک وروان گردان شیشه، از خطرناکترین مواد است که شاید در ابتدا سرخوشی کاذب و افزایش فعالیت و کاهش نیاز به خواب بدهد لیکن به سرعت سبب تحریک پذیری و اقدامات خطرناک از جمله رانندگی‌های پرخطر و تصادف، پرخاشگری و خشونت شدید و صدمه به خود و دیگران می‌شود.