

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: روند افزایشی دما از امروز (۲۹ شهریور) تا روز سه شنبه (۳۱ شهریور) در خراسان جنوبی ادامه دارد و تا حدودی هوا گرم‌تر خواهد شد و از روز سه شنبه شرایط جوی در استان پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود.



لطفی افزود: براساس تحلیل و بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های عددی پیش یابی برای ۲۴ ساعت آینده افزایش سرعت وزش باد و در پاره‌ای از نقاط گرد و خاک قابل پیش بینی است.



وی گفت: صبح امروز سربیشه و بیرجند با کمینه دمای ۱۱ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و روزگذشته دهسلم و طبس و عشق آباد به صورت مشترک با ۴۱ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.



کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: بیشترین دمای بیرجند هم ۳۳ درجه سیلسیوس گزارش شده است.