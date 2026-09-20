نظارت دادستانی بر بزرگ‌ترین کشتارگاه طیور استان مرکزی در ساوه

جانشین دادستان عمومی و انقلاب ساوه با بازدید سرزده و شبانه از بزرگ‌ترین واحد کشتار طیور استان مرکزی، بر صیانت از حقوق عامه و نظارت بر بهداشت عمومی تأکید کرد و تذکرات لازم برای رفع مشکلات موجود را صادر نمود.