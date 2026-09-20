نظارت دادستانی بر بزرگترین کشتارگاه طیور استان مرکزی در ساوه
جانشین دادستان عمومی و انقلاب ساوه با بازدید سرزده و شبانه از بزرگترین واحد کشتار طیور استان مرکزی، بر صیانت از حقوق عامه و نظارت بر بهداشت عمومی تأکید کرد و تذکرات لازم برای رفع مشکلات موجود را صادر نمود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
حجتالاسلام محمد صادقی، جانشین دادستان عمومی و انقلاب ساوه، در بازدید سرزده و شبانه از بزرگترین واحد کشتار طیور استان مرکزی در شهرستان ساوه گفت: صیانت از حقوق عامه و نظارت بر بهداشت عمومی در دستور کار دادستانی قرار دارد.
وی افزود: این بازرسی پیرو مطالبات مردمی و در راستای صیانت از حقوق عامه صورت گرفت و تذکرات لازم برای رفع مشکلات موجود نیز داده شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوه نیز در این بازدید اظهار کرد: در شهرستان ساوه دو واحد کشتار طیور صنعتی و دو کشتارگاه دام سنتی فعال هستند که کارشناسان این اداره بهصورت شبانهروزی از آنها بازدید میکنند.
دکتر مهدی کلانتر قریشی هرندی افزود: این واحد کشتارگاهی دارای خطوط دستی و اتوماتیک است و فرایندهای کشتار علاوه بر کارشناسان اداره دامپزشکی، توسط سه دامپزشک مستقر در خطوط کشتار نظارت میشود.
گفتنی است نظارتهای دادستانی ساوه با هدف دفاع از حقوق عامه از واحدهای مختلف همچنان ادامه دارد.