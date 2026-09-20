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بانوی کارآفرین شهربابکی با راهاندازی واحد پرورش شترمرغ، اکنون ۲۰۰ قطعه شترمرغ در این واحد پرورش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان.خانم سفلایی گفت:فعالیت این واحد از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و پس از گذراندن دورههای آموزشی و بازدید از مزارع مختلف کار را با ۱۰ جوجه شترمرغ آغاز شده است.
وی افزود: در مراحل ابتدایی فعالیت تلفات جوجهها از جمله چالشهای این واحد بود، اما با استفاده از تجربه و مشاوره فعالان صنعت شترمرغ فعالیت ادامه پیدا کرد و ظرفیت واحد به ۲۰۰ قطعه رسید.
این بانوی کارآفرین گفت: در صورت توسعه فضای این واحد و تأمین زمین مناسب ظرفیت افزایش تعداد شترمرغها تا هزار قطعه وجود دارد.
سفلایی، گوشت، روغن، چربی، پر و پوست را از جمله محصولات این واحد عنوان کرد و افزود: گوشت شترمرغ علاوه بر بازار شهربابک، به شهرستانهای کرمان، سیرجان، رفسنجان و دیگر مناطق کشور نیز ارسال میشود.
وی با اشاره به اشتغال ایجادشده در این واحد گفت: دو نفر بهصورت مستقیم در مزرعه مشغول به کار هستند و بخشی از محصولات نیز برای فرآوری و تولید محصولات جانبی مورد استفاده قرار میگیرد.