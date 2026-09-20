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شبکه چهار سیما از امروز ۲۹ شهریور مینیسریال «رقص پرواز» را با موضوع دفاع مقدس پخش میکند و برنامه «ققنوس» رادیو فرهنگ نیز به بررسی هویت حقوقی انجمنهای ادبی و جایگاه ژانر وحشت در ادبیات کودک میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مینیسریال «رقص پرواز» به کارگردانی احمد مرادپور، محصول سال ۱۳۸۴، داستان دکتر یاوری، جراح متخصصی را روایت میکند که در بحبوحه جنگ تحمیلی از آمریکا به ایران بازمیگردد و در مسیر سفر به اهواز برای انجام یک عمل جراحی، همزمان با بمباران این شهر، زندگیاش دچار دگرگونی میشود.
در این مجموعه که با نقشآفرینی مهدی هاشمی، لاله اسکندری، شهاب حسینی و امیرحسین صدیق تولید شده، روایتهای انسانی در بستر جنگ به تصویر کشیده شده است.
این سریال از یکشنبه ۲۹ شهریور، هر شب ساعت ۰۰:۰۵ بامداد از شبکه چهار پخش میشود و بازپخش آن در ساعتهای ۱۱ و ۱۷ خواهد بود.
همچنین ، مجله ادبی-هنری «ققنوس» رادیو فرهنگ، روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه از ساعت ۱۵ تا ۱۶، به بررسی دو موضوع کلیدی میپردازد: نخست، روند ثبت شناسه ملی برای انجمنهای ادبی جهت تثبیت هویت حقوقی این نهادها با حضور ابراهیم حیدری (مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران) و دوم، واکاوی جایگاه گونه وحشت در ادبیات کودک و نوجوان با حضور دکتر محمدمهدی سیدناصری.
این برنامه که بخشهای متنوعی همچون بازخوانی اشعار استاد شهریار را نیز در بر میگیرد، به تهیهکنندگی مریم مردانی و با اجرای مهدی محمدیان از موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.