آغاز سال تحصیلی در کهگیلویه و بویراحمد با بیش از ۱۵۰ هزار دانشآموز
بیش از ۱۵۰ هزار دانشآموز استان در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در ۲ هزار و ۵۸۷ مدرسه و بیش از هفت هزار و ۹۰۰ کلاس درس، سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به آمادگی مجموعه تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی گفت: بازگشایی مدارس تنها باز شدن درهای مدرسه نیست، بلکه آغاز مسیر علمی و تربیتی برای ساختن آینده کشور است و زنگ مدرسه باید زنگ امید، دانایی، هویت و پیشرفت باشد.
وی افزود: فردا جشن شکوفهها برای بیش از ۱۱ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی و جشن جوانهها برای بیش از ۱۲ هزار دانشآموز پایه هفتم برگزار میشود.
کارنامه آموزش و پرورش فقط در آمار خلاصه نمیشود
رضایی با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی گذشته گفت: با وجود شرایط دشوار و حوادث و مشکلات مختلف، سال تحصیلی گذشته با موفقیت پشت سر گذاشته شد و این موفقیت حاصل تلاش معلمان، همراهی خانوادهها، مجموعه آموزش و پرورش و حمایت دستگاههای مختلف بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: کارنامه واقعی آموزش و پرورش تنها در آمار و ارقام خلاصه نمیشود، بلکه میزان امید دانشآموزان، انگیزه معلمان و رضایت خانوادهها نیز بخشی از این کارنامه است.
کهگیلویه و بویراحمد در ساماندهی نیروی انسانی در جمع استانهای برتر
وی با اشاره به وضعیت ساماندهی نیروی انسانی در استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد در حوزه ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی و ابلاغ معلمان در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد و در برخی شاخصها نیز رتبه نخست را کسب کرده است.
رضایی افزود: مجموعه آموزش و پرورش استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی لازم را دارد و تلاش شده است نیازها و کمبودهای مدارس تا حد امکان برطرف شود.
رتبه نخست استان در سرانه فضای ورزشی
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت فضاهای ورزشی مدارس گفت: استان در سرانه فضای ورزشی رتبه نخست کشور را دارد.
وی افزود: حدود ۱۲ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در شهرستانها و مناطق استان توزیع شده است و حتی مدارس کمجمعیت و تکدانشآموزی نیز از این تجهیزات بهرهمند شدهاند.
بهرهبرداری از ۸۰ فضای آموزشی در مهرماه
رضایی با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد در جمع شش استان برتر کشور از نظر پیشرفت پروژههای توسعه عدالت آموزشی قرار دارد و حدود ۸۰ فضای آموزشی در مهرماه به بهرهبرداری میرسد.
وی از مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان برای اجرای این پروژهها و تلاش برای آمادهسازی فضاهای آموزشی قدردانی کرد.
تأکید بر نقش دستگاهها در بازگشایی مدارس
رضایی بر ضرورت مشارکت همه دستگاههای اجرایی در آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید جلسات شورای آموزش و پرورش را بهصورت منظم برگزار و اقدامات انجامشده در حوزه توسعه عدالت آموزشی را مستندسازی کنند.
وی افزود: عدالت آموزشی موضوعی ملی است و تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاههاست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان از شهرداریها خواست در زمینه حملونقل عمومی، ساماندهی سرویس مدارس، زیباسازی محیط پیرامون مدارس، خطکشی معابر و نصب علائم هشداردهنده همکاری کنند.
وی همچنین بر نقش پلیس در تأمین نظم و امنیت، کنترل ترافیک و تسهیل رفتوآمد دانشآموزان و خانوادهها در روزهای آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.
رضایی از ادارهکل صنعت، معدن و تجارت نیز خواست بر کیفیت، جنس و قیمت لباس فرم مدارس نظارت داشته باشد و دستگاههای خدماترسان آب، برق، گاز و مخابرات نیز از قطع خدمات مدارس در روزهای آغاز سال تحصیلی جلوگیری کنند.
رسانهها در ایجاد امید و نشاط نقشآفرینی کنند
وی با اشاره به نقش رسانهها در آغاز سال تحصیلی گفت: رسانهها و صداوسیما باید در ایجاد فضای امید، نشاط و انگیزه در جامعه و میان دانشآموزان نقشآفرینی کنند.
رضایی افزود: با توجه به سالهای گذشته و دورههایی که دانشآموزان با آموزش غیرحضوری و شرایط خاص مواجه بودند، باید در سال تحصیلی جدید بیش از گذشته بر امیدآفرینی، انگیزهبخشی و تلاش دانشآموزان تمرکز شود و مهرماه با نشاط و پویایی بیشتری آغاز شود.
پیشرفت طرح های نهضت آموزشی استان به ۸۴.۹ درصد رسید
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هم از پیشرفت ۸۴.۲ درصدی طرح های مدرسهسازی استان خبر داد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته، استان از میانگین کشوری پیشی گرفته و ۸۰ فضای آموزشی جدید برای سال تحصیلی پیش رو آماده بهرهبرداری است.
پیروز کرمی با ارائه گزارشی از وضعیت طرح های عمرانی آموزشی گفت: با هدف تأمین فضای استاندارد آموزشی برای دانشآموزان، ۸۰ طرح مدرسهسازی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با مقایسه شاخصهای عملکردی استان با میانگین کشوری افزود: پیشرفت طرح های آموزشی در استان به ۸۴.۲ درصد رسیده است که این رقم در مقایسه با میانگین ۷۳.۷ درصدی کشوری، نشاندهنده تلاش مضاعف تیمهای اجرایی در استان برای تکمیل طرح ها است.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین تجهیزات مدارس اشاره کرد و گفت: مناقصات خرید تجهیزات جدید برگزار شده و محمولههای مورد نیاز در حال ارسال است؛ همچنین اقلامی شامل ۷۰۰ کفی و پشتی صندلی، ۱۳۰۰ دسته صندلی و ۲۰۰۷ رویه میز معلم تهیه و جهت بازسازی و استفاده مجدد، در اختیار ادارهکل آموزش و پرورش قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تکمیل پروژههای آموزشی در قالب طرحهای ملی، از دستگاههای خدماترسان درخواست همکاری ویژه کرد و افزود: با افتتاح ۸۰ مدرسه با ۲۹۰ کلاس درس در مهرماه؛ کهگیلویه و بویراحمد در نهضت توسعه عدالت آموزشی جزء استانهای برتر کشور استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه آموزشوپرورش میتواند استان و کشور را متحول کند، گفت: در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۲۱۸ مدرسه تخریب و بازسازی شده و در مهرماه امسال ۸۰ مدرسه با ۲۹۰ کلاس درس به بهرهبرداری میرسد.
یداله رحمانی هم با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان و معلمان شهید جنگ تحمیلی سوم به موفقیتهای اخیر آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: دست به دست هم دهیم و از همه ظرفیتهای موجود برای شکوفایی استعدادهای فرزندانمان استفاده کنیم تا بتوانیم آینده کشور را بسازیم.
استاندار با تبریک موفقیتهای کسبشده گفت: شورای آموزش و پرورش استان پیشتر جایگاهی در بین استانهای کشور نداشت، اما با همدلی، انسجام و پیگیریهای مستمر توانست در عملکرد کشوری جایگاه مناسبی کسب کند که این موفقیت را به همه تبریک میگویم.
رحمانی با اشاره به گزارش مدیرکل آموزشوپرورش استان خاطرنشان کرد: در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۲۱۸ مدرسه تخریب و بازسازی شد و بر اساس آخرین گزارشها، ۱۳ درصد از متوسط کشور بالاتر بودهایم و جزء شش استان برتر کشور در این طرح هستیم.
وی ادامه داد: ۸۰ مدرسه با ۲۹۰ کلاس درس برای افتتاح آماده است که با احتساب هر کلاس، حدود ۹ هزار متر مربع به فضای آموزشی استان اضافه میشود. بخشی از این مدارس بازسازی و جایگزین میشوند که کیفیت فضاهای آموزشی را ارتقا میدهد و سرانه فضای آموزشی استان را بهبود قابل توجهی میبخشد.
استاندار بیان کرد: مشارکت خیرین همواره چشمانداز خوبی نشان داده و در طرح شهید عجمیان یک هزار و ۵۹۹ کلاس درس رنگآمیز شد.
رحمانی با تأکید بر اینکه در آغاز یک حرکت و تحول بنیادین در آموزشوپرورش هستیم، تصریح کرد: نشان دادیم که اگر بخواهیم، میتوانیم مسیر را هموار کنیم، باید با استفاده از همه ظرفیتها به جلو حرکت کنیم و باور داشته باشیم که اگر آموزشوپرورش حرکت کند، میتواند استان و کشور را متحول کند.
وی خطاب به فرمانداران و ادارات آموزشوپرورش شهرستانها گفت: در اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، کماکان محکم و مقتدر کار را پیش ببریم و اگر لازم باشد، جلسات شورای آموزشوپرورش را از دو هفته یکبار به هفتهای یکبار تبدیل میکنیم.
استاندار افزود: با تحولات انجامشده و رتبههای خوبی که کسب کردیم جامعه امیدوار شده است، ضمن اینکه فضای بانشاطی در آستانه شروع سال تحصیلی ایجاد کنیم.
استاندار با بیان اینکه فرمانداران باید از ظرفیت خیرین بهویژه در پیشبرد طرح نهضت استفاده کنند، گفت: ماهیت این طرح مردمی است و مبنای آن، مشارکت مردم در حل مسائل آموزشوپرورش است.
رحمانی خاطرنشان کرد: وقتی امری توسط مردم به دست گرفته شود، حتی اگر دولت در آینده با کمبود منابع مواجه شود، مردم جریان را ادامه خواهند داد. اعضای شورا باید دست به دست هم بدهند، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم. مشاوران و نخبگان حاضر در جلسه حتماً روی رفع نقاط ضعف کار کنند.
وی با تشکر از دستگاههای خدماترسان گفت: در مبحث انشعابات آب، برق و گاز و هزینههای آنها، لحظهای درنگ نکنند. از شهرداران که یکی از دلایل موفقیت ما مشارکت آنان بود، میخواهم در اجرای قانون آموزشوپرورش همکاری خود را ادامه دهند.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش معلمان و فرهنگیان افزود: معلمان باید تحول در یادگیری را در رأس برنامههای خود قرار دهند و به این باور برسند که کاری که انجام میدهند در آینده کشور، بالندگی و توسعه آن تأثیرگذار است.
رحمانی افزود: دانشآموزان نیز نقش اساسی دارند؛ بر اساس تجارب دنیا و مطالعات انجامشده، نیاز به بازنگری در سیستم آموزشی داریم؛ در دنیا زمانی که دانشآموزان وارد مدرسه میشوند، بیشتر آموزش درسهای زندگی را میبینند؛ باید در این بخش بازنگری کنیم، اگر درسهای زندگی را بهتر یاد بدهیم، در آینده موفقتر خواهند بود.
وی با اشاره به نقش اولیاء به عنوان پشتیبانکننده اصلی گفت: نقش رسانهها بسیار مؤثر است، هرچه بیشتر امیدواری و نشاط را در جامعه پررنگ کنیم، بسیار مؤثرتر است؛ باید بیشتر به جلسات کارشناسی و مدیریتی بپردازیم و مسائل را از فضای عمومی جامعه دور نگه داریم؛ بهویژه در شرایط جنگی که باید امیدواری را به جامعه تزریق کنیم.
استاندار با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید از همه ظرفیتها در شورای آموزش و پرورش استفاده کنند، گفت: با پیگیری صورت گرفته سازمان برنامهوبودجه، ۲۴ میلیارد تومان به شورای آموزش و پرورش اختصاص داد.