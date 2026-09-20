بیش از ۱۵۰ هزار دانش‌آموز استان در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در ۲ هزار و ۵۸۷ مدرسه و بیش از هفت هزار و ۹۰۰ کلاس درس، سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

به گزارش‌ خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به آمادگی مجموعه تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی گفت: بازگشایی مدارس تنها باز شدن در‌های مدرسه نیست، بلکه آغاز مسیر علمی و تربیتی برای ساختن آینده کشور است و زنگ مدرسه باید زنگ امید، دانایی، هویت و پیشرفت باشد.

وی افزود: فردا جشن شکوفه‌ها برای بیش از ۱۱ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی و جشن جوانه‌ها برای بیش از ۱۲ هزار دانش‌آموز پایه هفتم برگزار می‌شود.

کارنامه آموزش و پرورش فقط در آمار خلاصه نمی‌شود

رضایی با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی گذشته گفت: با وجود شرایط دشوار و حوادث و مشکلات مختلف، سال تحصیلی گذشته با موفقیت پشت سر گذاشته شد و این موفقیت حاصل تلاش معلمان، همراهی خانواده‌ها، مجموعه آموزش و پرورش و حمایت دستگاه‌های مختلف بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: کارنامه واقعی آموزش و پرورش تنها در آمار و ارقام خلاصه نمی‌شود، بلکه میزان امید دانش‌آموزان، انگیزه معلمان و رضایت خانواده‌ها نیز بخشی از این کارنامه است.

کهگیلویه و بویراحمد در ساماندهی نیروی انسانی در جمع استان‌های برتر

وی با اشاره به وضعیت ساماندهی نیروی انسانی در استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد در حوزه ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی و ابلاغ معلمان در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد و در برخی شاخص‌ها نیز رتبه نخست را کسب کرده است.

رضایی افزود: مجموعه آموزش و پرورش استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی لازم را دارد و تلاش شده است نیاز‌ها و کمبود‌های مدارس تا حد امکان برطرف شود.

رتبه نخست استان در سرانه فضای ورزشی

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت فضا‌های ورزشی مدارس گفت: استان در سرانه فضای ورزشی رتبه نخست کشور را دارد.

وی افزود: حدود ۱۲ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در شهرستان‌ها و مناطق استان توزیع شده است و حتی مدارس کم‌جمعیت و تک‌دانش‌آموزی نیز از این تجهیزات بهره‌مند شده‌اند.

بهره‌برداری از ۸۰ فضای آموزشی در مهرماه

رضایی با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد در جمع شش استان برتر کشور از نظر پیشرفت پروژه‌های توسعه عدالت آموزشی قرار دارد و حدود ۸۰ فضای آموزشی در مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی از مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان برای اجرای این پروژه‌ها و تلاش برای آماده‌سازی فضا‌های آموزشی قدردانی کرد.

تأکید بر نقش دستگاه‌ها در بازگشایی مدارس

رضایی بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید جلسات شورای آموزش و پرورش را به‌صورت منظم برگزار و اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه عدالت آموزشی را مستندسازی کنند.

وی افزود: عدالت آموزشی موضوعی ملی است و تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان از شهرداری‌ها خواست در زمینه حمل‌ونقل عمومی، ساماندهی سرویس مدارس، زیباسازی محیط پیرامون مدارس، خط‌کشی معابر و نصب علائم هشداردهنده همکاری کنند.

وی همچنین بر نقش پلیس در تأمین نظم و امنیت، کنترل ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد دانش‌آموزان و خانواده‌ها در روز‌های آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.

رضایی از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز خواست بر کیفیت، جنس و قیمت لباس فرم مدارس نظارت داشته باشد و دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق، گاز و مخابرات نیز از قطع خدمات مدارس در روز‌های آغاز سال تحصیلی جلوگیری کنند.

رسانه‌ها در ایجاد امید و نشاط نقش‌آفرینی کنند

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در آغاز سال تحصیلی گفت: رسانه‌ها و صداوسیما باید در ایجاد فضای امید، نشاط و انگیزه در جامعه و میان دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کنند.

رضایی افزود: با توجه به سال‌های گذشته و دوره‌هایی که دانش‌آموزان با آموزش غیرحضوری و شرایط خاص مواجه بودند، باید در سال تحصیلی جدید بیش از گذشته بر امیدآفرینی، انگیزه‌بخشی و تلاش دانش‌آموزان تمرکز شود و مهرماه با نشاط و پویایی بیشتری آغاز شود.

پیشرفت طرح های نهضت آموزشی استان به ۸۴.۹ درصد رسید