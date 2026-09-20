آتش‌سوزی در یک مرکز نگهداری سالمندان در برلین، پایتخت آلمان یک کشته و دست کم ۲۵ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شینهوا، مسئولان آتش نشانی برلین اعلام کردند در آتش‌سوزی روز شنبه در یک خانه سالمندان واقع در برلین، یک مرد جان باخت و دست کم ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل گزارش داد آتشنشان ها کمی قبل از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه از وقوع این حادثه مطلع شدند.

یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که آتش سوزی از اتاق یک بیمار آغاز شده است که در شعله‌های آتش فرو رفته و کاملاً ویران شده است.

بر اثر این آتش سوزی، دود غلیظی ساختمان پنج طبقه در منطقه کروزبرگ را پر کرده است.

سخنگوی آتش نشانی گفت: در میان مجروحان، یک نفر در وضعیت بحرانی قرار دارد و دیگران دچار جراحات جزئی، عمدتاً ناشی از استنشاق دود، شده‌اند.

همه بیماران از ساختمان تخلیه و تحت درمان پزشکی قرار گرفتند. آتش سوزی تا اوایل بعد از ظهر تحت کنترل قرار گرفت و کاملاً خاموش شد. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست.