به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این رقابت‌ها، باران حاصلی‌نژاد، ورزشکار شهرستان آباده، در نخستین تجربه خود در ماده ۲ هزار متر با مانع به رقابت پرداخت و موفق شد با عملکردی درخشان، مقام سوم کشور را از آن خود کند.

این مسابقات با حضور ۳۳ تیم از استان‌های مختلف کشور برگزار شد و ورزشکاران در مواد گوناگون دوومیدانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کسب این عنوان ارزشمند در نخستین تجربه حضور باران حاصلی‌نژاد در ماده ۲ هزار متر با مانع، نشان‌دهنده استعداد و ظرفیت بالای ورزشکاران شهرستان آباده در عرصه‌های ملی است.