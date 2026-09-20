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مسابقات قهرمانی دوومیدانی نوجوانان و جوانان دختر کشور با حضور ۲۷۰ ورزشکار از ۳۱ استان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این رقابتها، باران حاصلینژاد، ورزشکار شهرستان آباده، در نخستین تجربه خود در ماده ۲ هزار متر با مانع به رقابت پرداخت و موفق شد با عملکردی درخشان، مقام سوم کشور را از آن خود کند.
این مسابقات با حضور ۳۳ تیم از استانهای مختلف کشور برگزار شد و ورزشکاران در مواد گوناگون دوومیدانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
کسب این عنوان ارزشمند در نخستین تجربه حضور باران حاصلینژاد در ماده ۲ هزار متر با مانع، نشاندهنده استعداد و ظرفیت بالای ورزشکاران شهرستان آباده در عرصههای ملی است.