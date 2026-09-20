به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، نویسنده این کتاب محمد عزیزالدین و محقق آن ماشاالله اشکانی است که در مدت دوسال این کتاب را نوشته و چاپ رسانده‌اند.

در این کتاب تاریخ و تمدن ، آداب و رسوم ، فرهنگ- اقتصاد و اشتغال مردم روستای دلازیان به رشته تحریر در آمده است.

در آیین رونمایی از این کتاب عباس گلرو نماینده مردم شهرستان‌های سمنان ، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و مهدی صمیمیان فرماندار سمنان، ظرفیت‌های بخش‌های مختلف روستای دلازیان از جمله گردشگری، وکشاورزی را تشریح و برای حل مشکلات مردم این روستا قول مساعد دادند.

روستای دلازیان با قدمتی سه هزار ساله در هشت کیلومتری جنوب سمنان واقع است.