به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کارشناس دفتر شعر موسسه فرهنگی هنری «شهرستان ادب» گفت: اردوی نخست دوره دوازدهم «آفتابگردان‌ها» با حضور شاعران جوان از سراسر کشور به مدت سه روز در سالن استاد ابتهاج سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

سیدوحید سمنانی دوره ادبی «آفتابگردان‌ها» فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده و اکنون دوازدهمین دوره آن به مدت ۳ روز در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

وی گفت: این دوره ادبی فرصتی برای گردهمایی شاعران جوان و مستعد و بهره‌مندی آنان از مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های آموزشی و ادبی است که کارگاه‌های تخصصی، جلسات نقد و بررسی شعر، نشست‌های انتقال تجربه و کلاس‌های آموزشی را دربرمی‌گیرد.

کارشناس دفتر شعر موسسه فرهنگی هنری «شهرستان ادب»، هدف از برگزاری این برنامه، فراهم‌کردن زمینه رشد و ارتقاء توانایی‌های شعری اعضای دوره و کمک به آنان برای ادامه مسیر ادبی در مسیری پخته‌تر، عمیق‌تر و متعالی‌تر دانست.