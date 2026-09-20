در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، کاروان «مهر بانشاط» شامل تجهیزات و امکانات ورزشی و بهداشتی به ارزش بیش از ۱۹ میلیارد تومان راهی مدارس استان اردبیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در آیین افتتاح فضا‌های ورزشی مدارس استان از اجرای طرح «مهر بانشاط» با توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در مدارس استان خبر داد و اعلام کرد: همزمان با آستانه سال تحصیلی جدید، ۳۵ فضای ورزشی و زمین چمن مصنوعی به بهره‌برداری رسیده و ۳۵۲ کلاس درس جدید نیز تا مهر امسال تحویل آموزش و پرورش استان می‌شود.

استاندار اردبیل گفت: تاکنون ۱۱۵ زمین چمن مصنوعی در استان به بهره‌برداری رسیده است که حدود نیمی از زمین‌های چمن مصنوعی موجود در استان را شامل می‌شود.

امامی یگانه با بیان اینکه باید سرانه زمین چمن مصنوعی در استان به میانگین کشوری برسد، گفت: این سرانه اکنون ۰٫۶۶ مترمربع است و براساس برنامه هفتم توسعه باید به یک مترمربع افزایش یابد.

وی تصریح کرد: سرانه زمین چمن مصنوعی استان اردبیل نسبت به سال گذشته رشد ۲ برابری داشته و روند توسعه این فضا‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

استاندار اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: ۳۵۲ کلاس درس جدید تا مهر امسال تحویل آموزش و پرورش استان می‌شود که این میزان نسبت به سال‌های گذشته رشد ۳ برابری دارد.

سید اردشیر رشیدی آل هاشم مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به اهمیت توسعه و تجهیز فضا‌های ورزشی و بهداشتی مدارس، اظهار کرد: افزود: در قالب «کاروان مهر با نشاط»، ۲ هزار و ۳۰۰ بسته تجهیزات ورزشی و یک هزار و ۷۲۰ بسته تجهیزات بهداشتی در بین مدارس استان توزیع خواهد شد تا دانش‌آموزان در مناطق مختلف از امکانات مناسب‌تر و عادلانه‌تری برای فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سلامت برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن محیطی بانشاط و پویا برای آنان، از اولویت‌های آموزش و پرورش است و توسعه امکانات ورزشی و بهداشتی مدارس می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با قدردانی از حمایت استانداری اردبیل و مجموعه عوامل اجرایی این طرح، گفت: تجهیز مدارس در حوزه ورزش و بهداشت، اقدامی ماندگار برای ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان است و آموزش و پرورش استان استمرار این اقدامات را دنبال خواهد کرد.