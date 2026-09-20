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از مناره هزارساله سمنان تا نگارگری روی چرم؛ روایت بانوی کارآفرین سمنانی از پاسداشت هویت تاریخی و ملی است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، تلفیق معماری کهن با دستسازههای چرمی، نام افسانه رضاییمنش»، هنرمند و کارآفرین سمنانی را در ششمین جشنواره ملی «بانوی سرزمین من» به عنوان کارآفرین برتر کشور به ثبت رساند؛ حرکتی هویتی که علاوه بر بازآفرینی نمادهای تاریخی استان، مسیر اشتغالزایی خانگی را برای بیش از ۲۰ بانوی دیگر هموار کرده است.
افسانه رضاییمنش، هنرمند و کارآفرین برتر کشور در این باره میگوید: هدف ما این بود که صنایعدستی صرفاً یک محصول تزئینی یا روزمره نباشد؛ هر کیف و اثر دستسازی که طراحی میشود، حامل یک شناسنامه تاریخی است.
این کارآفرین ملی که نقش مناره هزار ساله سمنان را بر چرم ثبت کرده می گوید: گام بعدی این مجموعه هنری، ثبت تصویری دیگر بناهای شاخص و کهن استان سمنان بر روی چرم و بازنمایی چهره قهرمانان ملی و نامآوران ایران در قالب دستسازههای فاخر هنری خواهد بود.