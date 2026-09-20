به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید روح‌الله حسینی در نخستین نشست خوشنویسی که در محل رایزنی فرهنگی برگزار شد با اشاره به جایگاه ویژه خط و خوشنویسی در فرهنگ و تمدن اسلامی اظهار داشت: خوشنویسی تنها یک هنر بصری نیست، بلکه هنری است که کلمه، معنا و زیبایی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و در طول تاریخ با قرآن کریم، دانش، ادب، عرفان و فرهنگ اسلامی پیوندی عمیق داشته است.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری افغانستان افزود: این سرزمین در تاریخ تمدن اسلامی و حوزه فرهنگی ایران جایگاه ویژه‌ای داشته و شهر‌هایی همچون هرات، بلخ، غزنی و کابل در دوره‌های مختلف تاریخی از مراکز مهم علم، ادب، هنر و خوشنویسی به شمار می‌رفته‌اند، میراث بر جای مانده از این حوزه تمدنی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل امروز و آینده است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خوشنویسی را یکی از زبان‌های مشترک فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت: این هنر، به علت برخورداری از پشتوانه تاریخی، ادبی و دینی مشترک، می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌و‌گو، شناخت متقابل و توسعه ارتباطات فرهنگی میان دو کشور فراهم کند.

حسینی با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در افغانستان در حوزه هنر‌های سنتی و خوشنویسی اظهار داشت: امروز نیز در افغانستان استادان، پیشکسوتان و جوانان مستعدی در عرصه خوشنویسی فعالیت دارند و شناسایی، معرفی و حمایت از این ظرفیت‌ها می‌تواند به حفظ و تداوم این هنر کمک کند.

وی از آمادگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در زمینه توسعه برنامه‌های مشترک خوشنویسی خبر داد و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک آثار هنرمندان ایران و افغانستان، کارگاه‌های آموزشی با حضور استادان، نشست‌های تخصصی درباره تاریخ و مکاتب خوشنویسی، شناسایی استعداد‌های جوان و فراهم کردن زمینه تبادل تجربه میان هنرمندان دو کشور را از جمله ظرفیت‌های قابل پیگیری عنوان کرد.

رایزن فرهنگی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد نخستین نشست خوشنویسی، آغازی برای شکل‌گیری برنامه‌های تخصصی و مستمر و زمینه‌ساز حضور و همکاری بیشتر استادان، پیشکسوتان و جوانان هنرمند ایران و افغانستان باشد.