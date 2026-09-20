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به منظور پیشگیری از وقوع آبگرفتگی و افزایش ضریب ایمنی زیرساختهای شهری در آستانه فصل بارش، عملیات لایروبی و روانسازی نهر کنگرخانی فیروزکوه در راستای برنامههای ستاد مدیریت بحران اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای اقدامات ستاد مدیریت بحران و بهمنظور پیشگیری از وقوع آبگرفتگی و سیلاب در آستانه فصل بارش، عملیات لایروبی و پاکسازی بخشی از نهر کنگرخانی اجرایی شد.
این عملیات که با نظارت مستقیم واحد خدمات شهری انجام میشود، با هدف رفع انسداد مسیرهای آب، جمعآوری رسوبات، نخالهها و لای و لجنهای موجود در بستر این نهر صورت گرفته است.
پاکسازی این مسیل، از بندهای مصوب ستاد مدیریت بحران شهرداری است که با بهکارگیری تجهیزات لازم جهت روانسازی جریان آب و افزایش ضریب ایمنی زیرساختهای شهری در هنگام بارشهای فصلی، در دستور کار قرار دارد.
مدیریت شهری فیروزکوه به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی، پایش و گشتزنی مستمر سایر نقاط حادثهخیز و انهار شهری را در بازه زمانی تعیینشده ادامه خواهد داد.