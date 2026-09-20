پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: سهشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی املاک اجاری (مستغلات) و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ است و این مهلت تمدید نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مهدی محمدی، با تأکید بر ضرورت توجه مؤدیان به مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی گفت: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را در مهلت مقرر تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه مهلت اعلامشده تمدید نخواهد شد، از مودیان محترم درخواست میشود انجام تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در فرصت باقیمانده نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان افزود: تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، علاوه بر انجام تکلیف قانونی، موجب بهرهمندی مؤدیان از آثار و مزایای پیشبینیشده در قوانین و مقررات مالیاتی خواهد شد.
محمدی گفت: مؤدیان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از تأخیر، لازم است هرچه سریعتر نسبت به انجام فرآیند ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند و این موضوع را به آخرین ساعات روز ۳۱ شهریورماه موکول نکنند.