مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی املاک اجاری (مستغلات) و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ است و این مهلت تمدید نخواهد شد.

۳۱ شهریور، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و املاک اجاری (مستغلات)

۳۱ شهریور، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و املاک اجاری (مستغلات)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مهدی محمدی، با تأکید بر ضرورت توجه مؤدیان به مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی گفت: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را در مهلت مقرر تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه مهلت اعلام‌شده تمدید نخواهد شد، از مودیان محترم درخواست می‌شود انجام تکالیف قانونی خود را به روز‌های پایانی موکول نکرده و در فرصت باقی‌مانده نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان افزود: تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، علاوه بر انجام تکلیف قانونی، موجب بهره‌مندی مؤدیان از آثار و مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات مالیاتی خواهد شد.

محمدی گفت: مؤدیان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از تأخیر، لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به انجام فرآیند ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند و این موضوع را به آخرین ساعات روز ۳۱ شهریورماه موکول نکنند.