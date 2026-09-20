به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رودان با اشاره به اجرای ۱۵۰ برنامه متنوع همزمان با هفته دفاع مقدس در رودان گفت: همایش اقتدار جان‌فدایان ایران با حضور بیش از ۱۰ هزار تن از مردم و بسیجیان رودان برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار علی موذن‌نسب افزود: امسال ۱۵۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، جهادی، ورزشی و بصیرتی با شعار هر ایرانی، یک بسیجی در نقاط مختلف شهرستان برگزار می‌شود.

وی گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران است و بخش عمده برنامه‌ها با مشارکت مردم، بسیجیان، دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

سرهنگ موذن نسب افزود: این همایش با هدف نمایش انسجام، همبستگی و اقتدار مردم و بسیجیان برگزار می‌شود.

وی گفت: رزمایش موتورسواران بسیجی، غبارروبی گلزار شهدا، زنگ مقاومت و ایثار، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و مراسم مهمانی لاله‌ها را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

جانشین سپاه رودان افزود: توزیع لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار، برپایی نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس، حضور رزمندگان و یادگاران دفاع مقدس در مدارس و روایت خاطرات دوران دفاع مقدس نیز در این ایام اجرا می‌شود.

سرهنگ موذن نسب همچنین از ارائه خدمات پزشکی رایگان در روستا‌های کم‌برخوردار خبر داد و گفت: گروه‌های جهادی بسیج سازندگی نیز برای اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی به مناطق کم‌برخوردار اعزام می‌شوند.

وی بهره برداری طرح‌های پنل خورشیدی، اکران فیلم در محلات، اجرای رزمایش گشت‌های رضوییون و برگزاری دوره‌های تخصصی هوش مصنوعی و سواد رسانه‌ای را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در رودان عنوان کرد.

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موذن‌نسب برگزاری مسابقات ورزشی، همایش «یاد یاران»، تجلیل از رزمندگان و ایثارگران، مسابقات «میدان‌یار»، یادواره‌های شهدا، محافل انس با قرآن، میقات صالحین و حضور سازمان‌یافته بسیجیان در نماز جمعه را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اعلام کرد.

وی گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی حماسه‌آفرینی رزمندگان و شهدا و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت به نسل جوان است و تلاش شده برنامه‌های امسال با مشارکت گسترده مردم در نقاط مختلف شهرستان اجرا شود.