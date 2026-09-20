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همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش جانفدایان با حضور بیش از ۱۰ هزار تن در شهرستان رودان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رودان با اشاره به اجرای ۱۵۰ برنامه متنوع همزمان با هفته دفاع مقدس در رودان گفت: همایش اقتدار جانفدایان ایران با حضور بیش از ۱۰ هزار تن از مردم و بسیجیان رودان برگزار میشود.
سرهنگ پاسدار علی موذننسب افزود: امسال ۱۵۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، جهادی، ورزشی و بصیرتی با شعار هر ایرانی، یک بسیجی در نقاط مختلف شهرستان برگزار میشود.
وی گفت: هدف از اجرای این برنامهها، تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران است و بخش عمده برنامهها با مشارکت مردم، بسیجیان، دستگاههای اجرایی و آموزش و پرورش برگزار میشود.
سرهنگ موذن نسب افزود: این همایش با هدف نمایش انسجام، همبستگی و اقتدار مردم و بسیجیان برگزار میشود.
وی گفت: رزمایش موتورسواران بسیجی، غبارروبی گلزار شهدا، زنگ مقاومت و ایثار، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و مراسم مهمانی لالهها را از دیگر برنامههای این هفته برشمرد.
جانشین سپاه رودان افزود: توزیع لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار، برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس، حضور رزمندگان و یادگاران دفاع مقدس در مدارس و روایت خاطرات دوران دفاع مقدس نیز در این ایام اجرا میشود.
سرهنگ موذن نسب همچنین از ارائه خدمات پزشکی رایگان در روستاهای کمبرخوردار خبر داد و گفت: گروههای جهادی بسیج سازندگی نیز برای اجرای برنامههای خدمترسانی و محرومیتزدایی به مناطق کمبرخوردار اعزام میشوند.
وی بهره برداری طرحهای پنل خورشیدی، اکران فیلم در محلات، اجرای رزمایش گشتهای رضوییون و برگزاری دورههای تخصصی هوش مصنوعی و سواد رسانهای را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در رودان عنوان کرد.
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موذننسب برگزاری مسابقات ورزشی، همایش «یاد یاران»، تجلیل از رزمندگان و ایثارگران، مسابقات «میدانیار»، یادوارههای شهدا، محافل انس با قرآن، میقات صالحین و حضور سازمانیافته بسیجیان در نماز جمعه را از دیگر برنامههای پیشبینیشده اعلام کرد.
وی گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی حماسهآفرینی رزمندگان و شهدا و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت به نسل جوان است و تلاش شده برنامههای امسال با مشارکت گسترده مردم در نقاط مختلف شهرستان اجرا شود.