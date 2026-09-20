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فرماندار شهرستان جعفرآباد با حضور در مسجد امام حسین (ع) روستای نورآباد و بررسی مستقیم مشکلات اهالی، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع سریع چالشهای این روستا در حوزههای زیرساختی و خدماتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این نشست که با حضور بخشدار مرکزی و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان جعفرآباد برگزار شد، مشکلات و مطالبات اهالی روستای نورآباد در حوزههای آب، برق، بهداشت، دامپزشکی، ورزش و جوانان، اشتغال، اوقاف و مسائل انتظامی مطرح و بررسی شد.
فرماندار شهرستان جعفرآباد ضمن شنیدن دغدغههای مردم، بر اهمیت حضور میدانی مسئولان تأکید کرد و دستورات لازم را برای تسریع در روند حل مشکلات صادر نمود.
وی با اشاره به اینکه هدف از این جلسات، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی به روستاییان است، خواستار پیگیری مستمر مصوبات این جلسه تا حصول نتیجه نهایی شد.