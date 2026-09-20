برنامه مسابقات ژیمناستیک هنری بازیهای آسیایی ناگویا
مسابقات ژیمناستیک هنری بازیهای آسیایی ناگویا از فردا آغاز میشود و ۶ ژیمناست ایران به رقابت با حریفانشان میپردازند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات ژیمناستیک هنری بازیهای آسیایی ناگویا از فردا آغاز میشود و ۶ ژیمناست ایران به رقابت با حریفانشان میپردازند.
دوشنبه ۳۰ شهریور
مرحله مقدماتی مردان
مهدی الفتی: پرش خرک
مهدی احمدکهنی: دارحلقه
آرمان خدایی: خرک حلقه
محمدرضا حمیدی: بارفیکس
سیاوش سیاهی: دارحلقه
ساعت برگزاری مسابقات مردان: ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰
سهشنبه ۳۱ شهریور
مرحله مقدماتی زنان
هنگامه هادیانی: پرش خرک
ساعت برگزاری مسابقات زنان: ۱۲:۰۰ تا ۱۹:۱۰
چهارشنبه ۱ مهر
فینال تیمی مردان: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۳۰
فینال تیمی زنان: ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۲ مهر
فینال وسیلهها
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۴۰: زمینی مردان
۱۷:۵۵ تا ۱۸:۳۵: پرش خرک زنان
۱۸:۳۵ تا ۱۹:۱۵: خرک حلقه مردان
۱۹:۴۵ تا ۲۰:۲۵: پارالل ناهمسطح زنان
۲۰:۲۵ تا ۲۱:۰۵: دارحلقه مردان
جمعه ۳ مهر
فینال وسیلهها
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۴۰: پرش خرک مردان
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۲۰: موازنه زنان
۱۶:۵۰ تا ۱۷:۳۰: پارالل مردان
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۱۰: زمینی زنان
۱۸:۴۰ تا ۱۹:۲۰: بارفیکس مردان