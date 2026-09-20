به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، بیست‌وهشتمین نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین (CHTF) از ۵ تا ۷ آذر ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی شهر شن‌جن برگزار می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در این نمایشگاه، آخرین دستاورد‌های علمی خود را عرضه خواهند کرد.

این نمایشگاه به عنوان یکی از رویداد‌های مهم نظام ملی نوآوری چین، بر تجاری‌سازی، صنعتی‌سازی و بین‌المللی‌سازی دستاورد‌های فناوری‌های پیشرفته تمرکز دارد و زمینه اتصال بخش فناوری پیشرفته چین به بازار‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند.

فناوری‌های نوین و نوظهور، هوش مصنوعی و ساخت هوشمند، انرژی و حمل‌ونقل سبز، الکترونیک و نیمه هادی، هوافضای تجاری و صنعت پهپاد‌های تجاری از محور‌های اصلی بیست‌وهشتمین دوره این نمایشگاه هستند.