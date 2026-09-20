به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اکبری,رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور در دومین نشست هماهنگی ملی پژوهش بین‌المللی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و نقش آن در توسعه ظرفیت کشورهای بریکس با تأکید بر ضرورت یادگیری پیش از یاددهی و شکل‌گیری یک تقسیم کار ملی در حوزه آموزش‌های مهارتی، افزود: دانشگاه‌ها در عصر حاضر نباید صرفاً خود را در جایگاه یاددهنده تعریف کنند؛ بلکه دانشگاه باید پیش از یاددهی، یادگیرنده باشد و از تجربه، ظرفیت و دانش سایر بخش‌های نظام مهارتی کشور بهره گیرد.

وی با اشاره به همکاری‌های سازنده این دانشگاه با سایر نهادهای متولی آموزش‌های مهارتی در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی کشور و شورای سیاست‌گذاری آموزش عالی مهارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: این همکاری‌ها در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و حرکت به سمت افزایش سهم آموزش عالی مهارتی به ۴۰ درصد، نقش مؤثری داشته است.

علی اکبری، همکاری دو دانشگاه بزرگ مهارتی کشور در کنار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط را از عوامل مؤثر در پیشرفت موضوع صلاحیت حرفه‌ای دانست و گفت: هم‌افزایی میان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، دانشگاه ملی مهارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موجب شد موضوعی که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود، بار دیگر در مسیر اجرا قرار گیرد.

علی اکبری ورود دانشگاه‌های مهارتی کشور به عرصه همکاری‌های بریکس را زمینه‌ای تازه برای توسعه آموزش‌های مهارتی در سطح بین‌المللی عنوان کرد و گفت: دو دانشگاه مهارتی کشور با حضور در مجموعه بریکس، ظرفیت جدیدی برای توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی ایجاد کرده‌اند و با همکاری سازمان امور دانشجویان و حوزه بین‌الملل وزارت علوم، برنامه‌هایی برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی در حال تدوین و اجراست.

وی تأکید کرد: موفقیت این طرح، مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است و نتایج آن می‌تواند در سطوح وزارت علوم و دولت استفاده شود.