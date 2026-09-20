به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس مرکز آمار ایران در جلسه شورای برنامه ریزی استان سمنان با تشریح آخرین وضعیت اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ گفت : این مرحله از سرشماری ، غیر حضوری است و با رویکرد ثبتی مبنا و مشارکت مردم در روز‌های آینده اجرا می شود.

به گفته غلامرضا گودرزی ، مقدمات این سرشماری در سراسر کشور به اتمام رسیده و با اطلاع رسانی قبلی، اطلاعات ثبتی گروه‌های مختلف با هدف رفع نقض و یا راستی آزمایی اخذ خواهد شد.

گودرزی افزود: از ابتدای آبان ماه در هر استان با توجه به ویژگی‌های هر استان در سامانه‌های ثبتی، عملیات آماری به صورت هدفمند اجرا خواهد شد.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان هم در این جلسه با تاکید بر اینکه تکمیل و یکپارچه‌سازی نظام آماری، زیرساخت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق است گفت : تکمیل اطلاعات آماری، اتصال سامانه‌ها و ایجاد نظام یکپارچه داده‌ها باید به‌گونه‌ای دنبال شود که برنامه‌ریزی‌های استان بر مبنای اطلاعات دقیق، به‌روز و منطبق با واقعیت‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود.