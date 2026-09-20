برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال بانوان
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان از یک تا ۵ مهرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار میشود که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:
فرزانه توسلی، مهتاب بیانی، یاسمن سادات حسینی، حنانه سلمانی، مینا پروینی، مهدیه محمودینیا، مارال ترکمان (تهران)
صدف زارعی (مازندران)
مریم سادات سید، شقایق معتمدیسده، زهرا کیانی، الهام عناقچه، فهیمه قنبری، آرزو کریمی (خوزستان)
یاسمین مروتنژاد، آذین نخعی (کرمان)
مریم قائد امینی، شیما کیانی (اصفهان)
فاطمه رحمتی (زنجان)
سما معصومی میری (مرکزی)