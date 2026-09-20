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همزمان با آستانه بازگشایی مدارس، گروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج شهدای مسجد جامع قم با توزیع ۱۱۸ بسته کامل آموزشی شامل لوازمالتحریر و کفش، از دانشآموزان کمبرخوردار حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هر یک از این ۱۱۸ بسته حمایتی، شامل اقلام کامل لوازمالتحریر مورد نیاز و کفش است که ارزش هر بسته حدود ۴ میلیون تومان برآورد شده است.
این حرکت خیرخواهانه با هدف فراهم کردن زمینه تحصیل با آرامش برای فرزندان کمبرخوردار در سطح شهر قم انجام شده است.
این بستههای فرهنگی و حمایتی در مناطق مختلف شهر قم، به دست دانشآموزان نیازمند و خانوادههای کمبرخوردار خواهد رسید تا در سال تحصیلی جدید، دغدغهای برای تهیه ملزومات مدرسه نداشته باشند.