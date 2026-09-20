به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این پژوهش با هدف توسعه سامانه‌ای نوین برای انتقال مؤثرتر داروی دونپزیل به مغز از طریق مسیر بینی به مغز انجام شده است؛ رویکردی که می‌تواند در آینده در طراحی سامانه‌های پیشرفته دارورسانی برای بیماری‌های عصبی، از جمله بیماری آلزایمر، مورد توجه قرار گیرد.

ساختار طراحی‌شده همچنین با هدف افزایش ماندگاری سامانه در مسیر داخل بینی و بهبود انتقال دارو به بافت مغز مورد بررسی قرار گرفته است.

زینب مختاری، استاد مدعو آموزشکده دختران بوشهر و از پژوهشگران این طرح، با اشاره به اهمیت توسعه سامانه‌های نوین دارورسانی اظهار داشت: محدودیت عبور بسیاری از دارو‌ها از موانع زیستی و همچنین چالش‌های انتقال مؤثر دارو به بافت مغز، از مسائل مهم در حوزه درمان بیماری‌های عصبی است. استفاده از سامانه‌های دارورسانی داخل بینی می‌تواند به‌عنوان یکی از رویکرد‌های نوین برای غلبه بر بخشی از این محدودیت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.