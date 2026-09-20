مرکز مدیریت راه‌های کشور از بار ترافیکی سنگین و پرحجم در محورهای هراز، چالوس و آزادراه‌های منتهی به کلان‌شهر تهران خبر داد و از رانندگان خواست پیش از سفر، وضعیت راه‌ها را استعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین داده‌های مرکز مدیریت راه‌های کشور، هم‌اکنون ترافیک در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت (محدوده سه‌راهی چلاو) و همچنین در محور چالوس (مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه) سنگین و پرحجم گزارش شده است.

با این وجود، تردد در سایر محورهای شمالی از جمله فیروزکوه، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت روان است. در همین حال، بررسی وضعیت ترافیکی ورودی کلان‌شهرها حاکی از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران (محدوده پل فردیس تا پل کلاک)، آزادراه ساوه-تهران و همچنین مقاطعی از محور شهریار-تهران است.

از منظر شرایط جوی، آزادراه قزوین-رشت تحت تأثیر بارش باران قرار دارد و در ارتفاعات محور چالوس نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است. مرکز مدیریت راه‌های کشور به رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند، توصیه کرد ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، پیش از آغاز سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مطلع شوند.