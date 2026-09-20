به گفته استاندار سیستان و بلوچستان نوبندیان ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز تجاری در محور ریمدان را دارد و باز طراحی الزامات زیرساختی و خدماتی این روستا متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی و تردد تجاری در منطقه اهمیت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار گفت: نوبندیان باید متناسب با جایگاهی که در اقتصاد مرزی پیدا کرده، از نظر بازار، خدمات عمومی، فضای شهری و زیرساخت نیز ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه مسیر نوبندیان تا ریمدان در حال تبدیل شدن به یک محور تجاری و ترانزیتی است افزود: تاکنون حدود ۱۲۴ میلیارد تومان برای چهارخطه شدن این مسیر هزینه شده و ادامه کار باید با همین نگاه دنبال شود.

استاندار سیستان و بلوچستان، گفت: قرار نیست کالا و مسافر فقط از نوبندیان عبور کنند؛ این منطقه باید خودش از جریان تجارت در مسیر ریمدان سهم اقتصادی داشته باشد.