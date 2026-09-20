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آیین توزیع ۱۰۰۰ بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند بابلسری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام سیدی، رئیس کمیته امداد بابلسر در این آیین گفت: این بستهها به ارزش ۳۰ میلیارد رالد از محل منابع خیرین شهرستان و با همت ائمه جمعه و جماعات، مسئولان، مراکز نیکوکاری و شورای زکات تهیه شده است.
وی افزود: این بستهها شامل کیف، لوازمالتحریر، کتاب، دفتر، مداد، پاککن و مدادتراش است که انشاءالله تا اول مهر به دست دانشآموزان نیازمند جامعه هدف خواهد رسید.
گفتنی است، این اقدام با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و فراهم کردن زمینه تحصیل آنان در آستانه سال تحصیلی جدید انجام شده است.