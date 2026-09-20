به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بوروسیا مونشن گلادباخ ۳ - ۴ ماینتس

آینتراخت فرانکفورت ۲ - ۲ فرایبورگ

هامبورگ ۲ - ۱ اف ث کلن

وردربرمن ۳ - ۲ آگزبورگ

اشتوتگارت ۰ - ۱ بوروسیا دورتموند (گل دورتموند: مکس به یر در دقیقه ۷۰)

* برنامه - یک شنبه ۲۹ شهریور:

بایرلورکوزن - ار بی لایپزیش

شالکه - الفرزبرگ

پادربورن - هوفنهایم

در جدول تیم بوروسیا دورتموند با ۱۲ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های بایرن مونیخ و فرایبورگ با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم آگزبورگ با ۷ امتیاز چهارم است.