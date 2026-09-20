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هفته چهارم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال بوندسلیگای آلمان با برتری دورتموند مقابل اشتوتگارت ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
بوروسیا مونشن گلادباخ ۳ - ۴ ماینتس
آینتراخت فرانکفورت ۲ - ۲ فرایبورگ
هامبورگ ۲ - ۱ اف ث کلن
وردربرمن ۳ - ۲ آگزبورگ
اشتوتگارت ۰ - ۱ بوروسیا دورتموند (گل دورتموند: مکس به یر در دقیقه ۷۰)
* برنامه - یک شنبه ۲۹ شهریور:
بایرلورکوزن - ار بی لایپزیش
شالکه - الفرزبرگ
پادربورن - هوفنهایم
در جدول تیم بوروسیا دورتموند با ۱۲ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای بایرن مونیخ و فرایبورگ با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم آگزبورگ با ۷ امتیاز چهارم است.